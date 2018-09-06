ФК «Оренбург» подписал португальца Алвеша
Португальский полузащитник Рикарду Алвеш Коэлью да Силва перешел в ФК «Оренбург», сообщает пресс-служба оренбургской команды.
Рикарду Алвеш выступал за: «Порту» (Португалия), «Белененсиш» (Лиссабон, Португалия), «Портимоненси» (Портиман, Португалия), «Рапид» (Бухарест, Румыния), «Олимпия» (Любляна).
Он — двукратный чемпион и обладатель Кубка Словении в составе «Олимпии».
Алвеш выступал за молодежные сборные команды Португалии разных возрастов.
После шести туров чемпионата Российской премьер-лиги «Оренбург» занимает пятое место, забрав десять очков. В игре 6-го тура оренбургская команда уступила в Химках московскому «Динамо» со счетом 0:2, пропустив голы в концовке поединка.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым