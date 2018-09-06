В Швеции выступили против строительства «Северного потока — 2»
По данным опроса среди политиков, проведенного Sveriges Radio, большинство политических партий Швеции выступают против строительства российского газопровода «Северный поток — 2».
«Северный поток — 2» — это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», — цитируют уполномоченного Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрём «Известия».
Партии предполагают, что строительство газопровода, помимо прочего, увеличит зависимость Европы от России.
Напомним, 7 июня Швеция одобрила прокладку газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море.ОбществоВласть
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