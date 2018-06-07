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Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2»

17:17, 07.06.2018
Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2»
Фото: ru.wikipedia.org / btr

Швеция одобрила строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил министр промышленности и инноваций страны Микаель Дамберг.

Он подчеркнул, что правительство Швеции не могло препятствовать прокладке трубопровода, несмотря на критическое отношение к строительству «Северного потока — 2». Ни национальное, ни международное право не давало правительству возможности отклонить заявку, сказано в пресс-релизе.

Отметим, что Швеция стала третьей страной, одобрившей строительство газопровода. Ранее это сделали Германия и Финляндия.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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