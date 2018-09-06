РТ по итогам 2017 года почти погасила налоговую задолженность

Татарстан по итогам 2017 года значительно снизил свою налоговую задолженность. Теперь она не превышает 5%.

При этом республика не вошла в лидеры рейтинга по эффективности налоговой политики. Возглавили рейтинг Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирия.

В аутсайдерах списка — Северная Осетия, Смоленская и Астраханская область, сообщает РБК со ссылкой на рейтинг PricewaterhouseCoopers.

Напомним, Татарстан остается безусловным лидером по объему налоговых платежей и страховых взносов в Приволжском федеральном округе. За I полугодие налоговые платежи выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 35%, в том числе в консолидированный бюджет РТ — на 9,3%.