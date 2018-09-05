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Андрей Педан: «Могли забивать много, но игра сложилась так»

23:22, 05.09.2018
Андрей Педан: «Могли забивать много, но игра сложилась так»
Фото: ak-bars.ru

— На мой взгляд проиграли из-за нереализованных моментов. Игра так сложилась, что могли забивать много.

— Как самочувствие после травмы?

— Чувствую себя отлично. Все в полном порядке.

— Как игралось с Полом Постмой? Два новичка в одной паре…

— Все нормально, понимаем друг друга. Термины, использующиеся в НХЛ, я знаю. С Полом мне очень понравилось играть. Никаких проблем, что мы новички, нет.

— Есть ли в вашей паре деление на атакующего защитника и «домоседа»?

— Такого деления нет. Подстраиваемся друг под друга. Договорились заранее, что играем по ситуации, дополняем друг друга. Но Пол, все же, более атакующий игрок. Я могу быть и атакующим, и «домоседом».

— Насколько непривычно было играть при полупустых трибунах?

— У нас отличная поддержка. Если сегодня было чуть меньше болельщиков, то ничего страшного в этом нет. В Казани точно нет на играх ощущения, что ты на тренировке. Все равно слышно болельщиков при любом их количестве, — был корректен новичок казанской команды.

СпортХоккей
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