Андрей Педан: «Могли забивать много, но игра сложилась так»

— На мой взгляд проиграли из-за нереализованных моментов. Игра так сложилась, что могли забивать много.



— Как самочувствие после травмы?



— Чувствую себя отлично. Все в полном порядке.



— Как игралось с Полом Постмой? Два новичка в одной паре…



— Все нормально, понимаем друг друга. Термины, использующиеся в НХЛ, я знаю. С Полом мне очень понравилось играть. Никаких проблем, что мы новички, нет.



— Есть ли в вашей паре деление на атакующего защитника и «домоседа»?



— Такого деления нет. Подстраиваемся друг под друга. Договорились заранее, что играем по ситуации, дополняем друг друга. Но Пол, все же, более атакующий игрок. Я могу быть и атакующим, и «домоседом».



— Насколько непривычно было играть при полупустых трибунах?



— У нас отличная поддержка. Если сегодня было чуть меньше болельщиков, то ничего страшного в этом нет. В Казани точно нет на играх ощущения, что ты на тренировке. Все равно слышно болельщиков при любом их количестве, — был корректен новичок казанской команды.