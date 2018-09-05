Минфин РФ заложил в бюджет трехкратный рост дивидендов «Газпрома» — СМИ

Министерство финансов РФ ожидает трехкратный рост дивидендов «Газпрома» в 2019—2021 гг. Об этом сообщил источник, знакомый с бюджетными проектировками на 2019—2021 гг.

По данным собеседника «Интерфакса», в бюджет планируется заложить дивиденды госкомпаний исходя из 50% их чистой прибыли по МСФО. Минфин ожидает, что получит от монополии 215 млрд рублей в следующем году, 216,2 млрд — в 2020 году и 226,3 млрд — в 2021 году.

Агентство подсчитало, что это примерно 24—25 рублей на акцию, то есть в три раза больше, чем компания выплатила по итогам 2017 года.

В этом случае общие расходы «Газпрома» на выплату дивидендов вырастут до 560 млрд рублей в 2019 году, 564 млрд — в 2020 году и 590 млрд — в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в этом году «Газпром» сохранит выплату дивидендов на прошлогоднем уровне — 190 млрд рублей или 26% от прибыли 2017 года.