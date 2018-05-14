Правительство разрешило «Газпрому» направить на дивиденды менее 50% прибыли

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«Газпром» сохранит выплату дивидендов на прошлогоднем уровне — 190 млрд рублей или 26% от прибыли 2017 года, государственным представителям рекомендовано поддержать это решение.



В «Газпроме» объясняют невозможность выплатить 50% такими масштабными проектами, как «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2», для реализации которых компании потребуется рекордная инвестиционная программа: 1,27 млрд руб. в 2018 году и 1,4 млрд руб. в 2019 году.

Отмечается, что для выполнения программы компания планирует привлечь рекордные 417 млрд рублей на внешних рынках, сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее и.о. вице-премьера Аркадий Дворкович подтверждал, что государство может сделать исключение из нормы, согласно которой на дивиденды должна идти половина прибыли по МФСО.