Шаймиев оценил музей археологического дерева: «Не знаю, как вам, но мне нравится»

Государственный Советник Татарстана, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев в рамках Казанского форума по межкультурному диалогу посетил первый в России музей археологического дерева на острове-граде Свияжск.

Как передает корреспондент «Реального времени», Шаймиев признался, что ничего подобного до сих пор не видел.

«Не знаю, как вам, но мне нравится», — признался первый президент Татарстана.

Напомним, музей археологии дерева «Татарская слободка» — это найденная во время раскопок и законсервированная улица с постройками 400-летней давности. Благодаря большому содержанию влаги в грунте, в хорошем состоянии до нас дошли дома, ограды, предметы быта и личные вещи жителей древнего Свияжска. Подробно — в материале «Реального времени».