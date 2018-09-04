Рыночная стоимость Amazon вслед за Apple превысила триллион долларов

Рыночная капитализация компании Amazon превысила триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.

В начале торгов акции компании выросли почти на 2% до максимальных $2050,49 за бумагу.



Таким образом Amazon стала второй американской компанией после Apple и третьей среди мировых компаний, которые преодолели отметку в триллион долларов. Капитализация Apple достигла этой цифры в начале августа. Впервые рубеж в триллион долларов преодолел китайский нефтяной гигант PetroChina в 2007 году.

Отметим, что основатель Amazon Джефф Безос ранее стал богатейшим человеком в современной истории. Его состояние, по данным Bloomberg на конец июля, достигло $150 млрд.