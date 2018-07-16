Основатель Amazon стал богатейшим человеком в современной истории — Bloomberg

Основатель Amazon Джефф Безос стал богатейшим человеком в современной истории.



Его состояние сегодня выросло до $150 млрд, что на $55 млрд больше, чем у второго человека в этом списке — основателя Microsoft Corp. — Билла Гейтса, сообщает Bloomberg.

Ранее основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг обогнал Уоррена Баффета в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg и занял 3-е место.