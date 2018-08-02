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Apple первой в мире достигла капитализации в $1 триллион

19:42, 02.08.2018
Apple первой в мире достигла капитализации в $1 триллион
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Компания Apple стала первой в мире публичной компанией, достигшей рыночной капитализации в $1 трлн. Акции компании в ходе торгов достигли отметки в $207,05.

Котировки корпорации выросли на 3% в течение последних суток на фоне хорошей квартальной отчетности, передает «Коммерсантъ».

Компания сумела увеличить выручку до $53,3 млрд при ожиданиях аналитиков в $52,4 млрд.

Ранее приложение Stocks сообщило, что рыночная стоимость компании достигла $1 трлн. Позже выяснилось, что сообщение было ошибочным.

ЭкономикаФинансы
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