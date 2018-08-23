Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

В Республике Татарстан с 23 по 31 августа местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ уточнили, что 23 и 24 августа высокая пожарная опасность лесов ожидается на территории восьми районов республики: Верхнеуслонский, Дрожжановский, Буинский, Зеленодольский, Высокогорский, Лаишевский, Пестречинский, Казанский городской округ.

Напомним, что в период с 18 по 22 августа в Татарстане также прогнозировался четвертый класс пожарной опасности лесов. В июле по этой причине было ограничено посещение лесов на территории 31 лесничества республики.