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Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов

12:45, 23.08.2018
Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов
Фото: pixabay.com

В Республике Татарстан с 23 по 31 августа местами прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ уточнили, что 23 и 24 августа высокая пожарная опасность лесов ожидается на территории восьми районов республики: Верхнеуслонский, Дрожжановский, Буинский, Зеленодольский, Высокогорский, Лаишевский, Пестречинский, Казанский городской округ.

Напомним, что в период с 18 по 22 августа в Татарстане также прогнозировался четвертый класс пожарной опасности лесов. В июле по этой причине было ограничено посещение лесов на территории 31 лесничества республики.

Общество Татарстан
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