МЧС предупредило о высокой пожарной опасности лесов в 11 районах РТ и Казани

В Республике Татарстан 4 сентября прогнозируется четвертый класс пожарной опасности лесов на территории 11 муниципальных районов и одном городском округе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.

Высокая пожарная опасность ожидается в Верхнеуслонском, Дрожжановском, Буинском, Кайбицком, Апастовском, Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тюлячинском, Рыбно-Слободском районах и в Казанском городском округе.



Ранее МЧС предупреждало о высокой пожароопасности лесов в 10 районах Татарстана. Кроме того, четвертый класс пожарной опасности лесов прогнозировался местами по республике с 23 по 31 августа.