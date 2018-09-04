Рейтинг районов РТ возглавили Сабинский, Нижнекамский и Азнакаевский районы

Аналитическая служба «Реального времени» составила очередной рейтинг районов РТ. В его лидерах — Сабинский, Нижнекамский и Азнакаевский районы.

Возглавивший рейтинг Сабинский район Раиса Минниханова оторвался от ближайших конкурентов на целых 10 баллов. Ближайший к нему — Нижнекамский Айдара Метшина — вернул вторую позицию снижением цен и ростом доли прибыльных предприятий. При этом замыкающее тройку Азнакаево сдает позиции из-за ценовых волн, роста безработицы и повышения преступности.

Из наиболее ярких перемен в рейтинге также возвращение Лаишево в топ-5. Район показал «зеленый» ИПП и собрал больше налогов, чем ранее. А Фаил Камаев перетащил Тукаевский район сразу на 20 позиций вверх.

Подробнее о рейтинге — в материале «Реального времени».