Более 470 тысяч россиян обратились с жалобами на укусы клещей с начала сезона

В России с начала сезона обратились в медицинские учреждения более 470 тыс. человек, в том числе 117 тыс. детей, пострадавших от укусов клещей.

В Роспотребнадзоре отметили, что число обращений в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних максимальных значений.

Как отметили в ведомстве, продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день в субъектах Российской Федерации привито более 2,7 млн человек, передает сообщение пресс-службы Роспотребнадзора ТАСС.



Напомним, в этом сезоне в Удмуртии более 5,8 тыс. человек обратились в больницы в связи с укусами клещей. Из них почти 1,3 тыс. детей.