Этой весной в Удмуртии от укусов клещей пострадали более 5 тысяч человек

В этом сезоне в Удмуртии более 5,8 тыс. человек обратились в больницы в связи с укусами клещей. Из них почти 1,3 тыс. детей.

При этом медики нашли возбудитель энцефалита в 119 клещах, передает управление Роспотребнадзора по УР. Еще в 989 клещах выявлен возбудитель боррелиоза.

По данным ведомства, на 30 мая 2018 года против клещевого энцефалита привито 44 475 жителей республики, в том числе — 24 882 детей в возрасте до 14 лет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что Удмуртия является эндемичным регионом по клещевым боррелиозу и энцефалиту.