Александр Шарыченков: «Уже вчера знал, что сыграю против минского «Динамо»

Вратарь «Ак Барса» Александр Шарыченков в разговоре с корреспондентом «Реального времени» поделился впечатлениями об игре казанцев против минского «Динамо».



— По большому счету я сегодня ничего особенного не сделал. Ребята — молодцы, что в итоге я закончил матч без пропущенных шайб. Да, принято в таких случаях хвалить вратаря. Но в первую очередь отметил бы нашу оборонительную линию.



— Насколько жесткий разговор состоялся внутри команды после поражения 1:6 от СКА?

— Конечно, непозволительно проигрывать с таким счетом при своих болельщиках. Говорили о том, что сыграли отвратительно. Что больше так нельзя. Считаю, что сегодня исправились.



— Было ли какое-то волнение после пропущенной шайбы, которую в итоге отменили? Как прокомментируете эпизод?



— Честно говоря, я сразу понимал, что такую шайбу нельзя засчитывать, и сказал об этом нашим игрокам. Здорово, что и судьи просмотров разобрались в моменте и гол отменили.



— Когда узнали, что сыграете сегодня в стартовом составе?



— Вчера уже знал, за день до игры объявляют состав. Мы все готовимся абсолютно к каждой игре, поэтому я тоже был хорошо готов. Старался все сделать, чтобы не подвести команду.



— Вы последний раз «на ноль» играли в январе 2017 года, еще в «Югре»…



— Честно говоря, уже забыл, когда это было и с кем играли. Много воды утекло с тех пор. Но это всегда приятное чувство. Хотя главное — два очка, — цитирует Шарыченкова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что поединок между «Ак Барсом» и минским «Динамо» закончился победой казанцев со счетом 2:0.