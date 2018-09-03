АСВ подало в полицию заявления по фактам кражи имущества «Анкор Банка»

Конкурсный управляющий «Анкор Банка» Агентство по страхованию вкладов подал СД МВД России два заявления по фактам хищения имущества банка под видом совершения сделок с ценными бумагами и выдачи кредитов юридическим лицам.

Оба заявления были поданы в июне этого года, говорится на сайте АСВ. Другие подробности не приводятся.

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество «Анкор банка» на сумму около 269 млн рублей.