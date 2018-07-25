АСВ выставило на торги имущество «Анкор банка» на сумму около 269 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество «Анкор банка» на сумму около 269 млн рублей.
- Так, самый большой лот — это четыре нежилых здания, где ранее располагались офисы банка на Братьев Касимовых. Также выставлен земельный участок на праве бессрочной аренды. Стоимость — 256 млн рублей.
- Вторым лотом выставлено нежилое помещение на Сибирском Тракте, где было отделение банка. Первоначальная цена — 12,8 млн рублей.
- Кроме того, будут проданы терминалы и оргтехника на общую сумму около 1,1 млн рублей.
Торги будут проводиться с 5 сентября по 10 октября 2018 года.
Ранее сообщалось, что АСВ объявил, что прошлые торги имуществом кредитной организации общей стоимостью 257 млн рублей признаны несостоявшимися.ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым