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АСВ выставило на торги имущество «Анкор банка» на сумму около 269 млн рублей

10:51, 25.07.2018
АСВ выставило на торги имущество «Анкор банка» на сумму около 269 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Евгений Калашников

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество «Анкор банка» на сумму около 269 млн рублей.

  • Так, самый большой лот — это четыре нежилых здания, где ранее располагались офисы банка на Братьев Касимовых. Также выставлен земельный участок на праве бессрочной аренды. Стоимость — 256 млн рублей.
  • Вторым лотом выставлено нежилое помещение на Сибирском Тракте, где было отделение банка. Первоначальная цена — 12,8 млн рублей.
  • Кроме того, будут проданы терминалы и оргтехника на общую сумму около 1,1 млн рублей.

Торги будут проводиться с 5 сентября по 10 октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что АСВ объявил, что прошлые торги имуществом кредитной организации общей стоимостью 257 млн рублей признаны несостоявшимися.

ЭкономикаБанки Татарстан
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