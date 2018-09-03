Рамзан Кадыров: «Ледяхов по своей инициативе подал в отставку»

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал уход Игоря Ледяхова в отставку с поста главного тренера «Ахмата».

«Воскресным вечером на стадионе Грозненского спорткомплекса «Ахмат-Арена» состоялся матч между командами «Ахмат» и «Уфа». Счет 2:1! Выиграл Клуб «Ахмат».

Этот матч стал последним для Игоря Ледяхова в должности главного тренера нашей команды. Он по своей инициативе подал в отставку. Она была принята руководством клуба.

В данный момент рассматриваем несколько вариантов приглашения специалиста на должность главного тренера. Думаю, что этот вопрос будет решен без особой задержки», — передает «Чемпионат» слова Кадырова в его телеграм-канале.

«Ахмат» одержал победу над «Уфой» в 6 туре РПЛ 2:1 и набрал 7 очков после шести игр.

