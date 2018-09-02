Арестованное в Дании мурманское судно «Новая Земля» готовится к переходу в Мурманск

Мурманское судно «Новая Земля», которое накануне было задержано в Дании у мыса Скаген готовится к переходу в российский порт для выполнения задания и смены экипажа.

Как сообщает источник «РИА Новости», на борту судна находятся 19 членов экипажа. Угрозы их жизни и здоровью нет, а ситуация находится под контролем, передает RT.

Об аресте судна стало известно вчера, но причины задержания не назывались.