Арестованное в Дании мурманское судно «Новая Земля» готовится к переходу в Мурманск
Мурманское судно «Новая Земля», которое накануне было задержано в Дании у мыса Скаген готовится к переходу в российский порт для выполнения задания и смены экипажа.
Как сообщает источник «РИА Новости», на борту судна находятся 19 членов экипажа. Угрозы их жизни и здоровью нет, а ситуация находится под контролем, передает RT.
Об аресте судна стало известно вчера, но причины задержания не назывались.Происшествия
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