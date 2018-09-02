В Дании арестовали мурманское судно с 19 россиянами на борту
Власти Дании арестовали мурманское судно Novaya Zemlya. Его задержали у мыса Скаген на северной оконечности страны.
Как рассказал координатор Международной федерации транспортников в России Сергея Фишова, о случившемся он узнал от коллеги — инспектора федерации в Дании Мортена Баха. Причина ареста не сообщается, передает «РИА Новости».
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