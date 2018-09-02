При столкновении «двенашки» и грузовика Mercedes-Benz на М7 погиб один человек

Сегодня, 2 сентября, в 9.15 на 1153-м км трассы М-7 на участке «Волга» произошло ДТП с участием ВАЗ-21124 и грузовика Mercedes-Benz. Водитель «двенашки» от полученных травм скончался на месте, он не был пристегнут ремнем безопасности.

По данным пресс-службы МВД по РТ, водитель отечественного авто на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущества и совершил столкновение с грузовиком.

Напомним, сегодня в Татарстане в результате двух ДТП погибли два человека и трое пострадали.