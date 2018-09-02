В Татарстане в результате двух ДТП погибли два человека и трое пострадали

В Татарстане в результате двух ДТП погибли два человека и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Первая авария произошла в Лаишевском районе. Автомобиль Volkswagen насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел на 25-м километре трассы Казань — Оренбург, неподалеку от села Большие Кабаны.

Другое ДТП случилось в Мензелинском районе республики на 18-м километре дороги Кузембетьево — Кадряково. По предварительным данным, LADA Priorа въехала в ВАЗ-2107 с прицепом. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Один пассажир LADA Priorа и два пассажира ВАЗ 2107 получили травмы.

Ранее в ДТП с двумя фурами и легковушкой в Татарстане погибли священник и его близкие.