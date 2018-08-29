В ДТП с двумя фурами и легковушкой в Татарстане погибли священник и его близкие
В ДТП в Зеленодольском районе, которое произошло вчера днем, погиб священник Козловского района и его близкие — всего четверо человек.
Среди погибших его жена. Младшая дочь находится в реанимации, сообщает Канашская епархия.
На дороге велись ремонтные дороги. По предварительным данным, водитель одного из длинномеров не справился с управлением из-за неисправности тормозной системы и въехал в стоящие перед ним автомобили: большегруз и Lada.Происшествия Татарстан
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