В ДТП с двумя фурами и легковушкой в Татарстане погибли священник и его близкие

В ДТП в Зеленодольском районе, которое произошло вчера днем, погиб священник Козловского района и его близкие — всего четверо человек.

Среди погибших его жена. Младшая дочь находится в реанимации, сообщает Канашская епархия.

На дороге велись ремонтные дороги. По предварительным данным, водитель одного из длинномеров не справился с управлением из-за неисправности тормозной системы и въехал в стоящие перед ним автомобили: большегруз и Lada.