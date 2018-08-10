Возле здания «Татнефти» в Альметьевске установят скульптуру «Каракуз» Даши Намдакова

Перед штаб-квартирой «Татнефти» в Альметьевске появится новая скульптура «Каракуз» известного бурятского скульптора Даши Намдакова. В настоящее время на площади перед зданием началось строительство постамента.

Автор скульптуры рассказал, что лепил фигуру в Лондоне. После чего четыре месяца продолжал работу со своей командой в Италии.

По словам Намдакова, мастера-литейщики отливали скульптуру высотой 7 метров в городке Пьетрасанте еще в течение 10 месяцев, сообщает «Знамя труда».

Скульптор также рассказал, что памятник создан на основе народной легенды о татарской женщине-воительнице.

«Новая работа — это обобщенный мифологический образ женщины и родного края. Это красота и гармония, движение вперёд и объединение для достижения цели», — пояснил Намдаков.

Напомним, что в 2012 году против установки скульптуры «Хранительницы» Даши Намдакова, созданной для Болгара, выступила общественность и мусульманское духовенство.