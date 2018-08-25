В Казани установят скульптуру «Хранительница» Даши Намдакова

В Казани установят скульптуру «Хранительница» известного бурятского скульптора Даши Намдакова. Об этом он сообщил в интервью радио «Эхо Москвы».

Изначально скульптура должна была расположиться в Болгаре по просьбе Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева.

«И он мне говорит: «Знаешь, у тебя на выставке есть такая скульптура, давай поставим на этом берегу (на слиянии Камы и Волги в Болгаре, — прим. ред.) — метров 12». Для меня это вообще подарок. И он мне говорит: «Знаешь, но будет скандал, имей в виду». Я это мимо ушей пропустил, проходит время, я в итальянской мастерской ее вылепил, уже отливаем в бронзе, и вот эта вот модель в глине попадает в прессу. И тут поднялась волна протестов, тем более называется «Хранительницей», типа у нас хранитель в исламе один, сами понимаете кто, и поэтому давайте не будем. Я, естественно, не настаивал. Набираю Шаймиева и говорю: «Такая вот волна поднялась», а он мне говорит: «Ты помнишь, я предупреждал, будет скандал», — сказал Намдаков.

Полное интервью со скульптором читайте в материале «Реального времени».