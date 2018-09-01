«Ак Барс» проиграл СКА со счетом 1:6
«Ак Барс» проиграл СКА в рамках континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 1:6 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
В Первом периоде гол забил защитник СКА Патрик Херсли, во втором его товарищи по компанде — Никита Гусев и Виктор Тихонов. В третьем — Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Ясупов.
В команде «Ак Барса» единственная шайба на счету Альберта Яруллина.
Ранее «Ак Барс» уступил рижскому «Динамо» на турнире в Латвии.СпортХоккей
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