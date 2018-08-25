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«Ак Барс» уступил рижскому «Динамо» на турнире в Латвии

17:17, 25.08.2018
«Ак Барс» уступил рижскому «Динамо» на турнире в Латвии
Фото: ak-bars.ru

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» уступил рижскому «Динамо» на Кубке Латвийских железных дорог в рамках предсезонного турнира.

Матч закончился со счетом 2:1(0:0; 1:0; 0:1; 1:0) в пользу «Динамо». В составе «барсов» гол реализовал Александр Бурмистров. За рижскую команду забили Микелис Редлихс и Андрис Джериньш.

Ранее «Ак Барс» со счетом 4:3 одержал победу над ярославским «Локомотивом» в рамках предсезонного Кубка Латвийской железной дороги.

СпортХоккей Татарстан
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