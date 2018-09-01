В аэропорту Сочи, во «Внуково» и в компании «ЮТэйр» началась выемка документов

Следственный комитет проводит выемку документации в аэропорту «Сочи», во «Внуково» и в компании «ЮТэйр» в рамках расследования дела об инциденте с самолетом.

«В рамках уголовного дела по факту аварийной посадки самолета в Сочи назначен ряд судебных экспертиз. Следователи осуществляют выемку необходимой документации в аэропортах „Сочи“, „Внуково“ и в авиакомпании „ЮТэйр“»,- сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что сегодня самолет авиакомпании «Ютэйр» при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла.

По информации Минздрава РФ, пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Госпитализированы шесть человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего.