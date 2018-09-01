СК РФ назвал несколько версий инцидента с самолетом в Сочи

Следственный комитет России рассматривает несколько версий инцидента с самолетом в Сочи.

«Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие», — цитирует пресс-службу СК «Интерфакс».

Отмечается, что расследование продолжается.

Напомним, что сегодня самолет авиакомпании «Ютэйр» при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла.

По информации Минздрава РФ, пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Госпитализированы шесть человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.