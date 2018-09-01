В Минздраве РФ сообщили о 18 пострадавших в результате инцидента с самолетом в Сочи

Число пострадавших в результате возгорания Boeing 737 после посадки в Сочи увеличилось до 18 человек. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

«В настоящий момент медицинская помощь оказана 18 пострадавшим, в том числе 3 детям. Госпитализировано 6 человек, в том числе 2 детей. Погибших нет», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось о госпитализации четырех пострадавших.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы полосы и упал в русло реки. В результате у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы. По факту ЧП возбудили уголовное дело.