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Происшествия

В Минздраве РФ сообщили о 18 пострадавших в результате инцидента с самолетом в Сочи

07:56, 01.09.2018
В Минздраве РФ сообщили о 18 пострадавших в результате инцидента с самолетом в Сочи
Фото: скриншот видео youtube.com

Число пострадавших в результате возгорания Boeing 737 после посадки в Сочи увеличилось до 18 человек. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.

«В настоящий момент медицинская помощь оказана 18 пострадавшим, в том числе 3 детям. Госпитализировано 6 человек, в том числе 2 детей. Погибших нет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о госпитализации четырех пострадавших.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, в ночь на субботу выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы полосы и упал в русло реки. В результате у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Происшествия
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