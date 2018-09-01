Бомбу заложили в ночь перед покушением на Захарченко над входом в кафе

Бомбу, ставшую причиной гибели главы ДНР Александра Захарченко, заложили внутри кафе в ночь перед происшествием.

«Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев», — цитирует советника главы ДНР Александра Казакова «Интерфакс».

Напомним, вчера погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка. Среди пострадавших в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В связи с гибелью Захарченко Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», а российским Следкомом — по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку». Число пострадавших в результате взрыва в центре Донецка выросло до 11 человек.