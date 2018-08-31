Количество пострадавших из-за взрыва в Донецке возросло до 11

Число пострадавших в результате взрыва в центре Донецка выросло до 11 человек. Об этом заявил врио главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрий Трапезников на пресс-конференции.



«По предварительным данным, есть информация, что пострадали 11 человек. Более точную информацию мы вам предоставим завтра», — приводит его слова RT.

Напомним, что сегодня погиб глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он получил смертельное ранение в результате взрыва в центре Донецка. Среди пострадавших в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В связи с гибелью Захарченко Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело по статье «Теракт», а российским Следкомом — по статье «Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку».