МВД проверяет информацию о ДТП с участием высокопоставленного полицейского в Марий Эл

В Марий Эл оперативно-розыскная часть собственной безопасности МВД проводит проверку по факту аварии с участием замкомандира специализированного батальона ДПС Дмитрия Чемиса.

По предварительным данным, 29 августа в одном из дворов на улице Баумана в Йошкар-Оле произошло столкновение иномарки, принадлежащей Чемису, и велосипеда, которым управляла 9-летняя девочка.

Как пишет портал «Idel.Реалии», полицейский объяснил пришедшим на место ДТП родителям, что во всем виновата девочка, поэтому они должны возместить ущерб. Однако отец несовершеннолетней вызвал сотрудников ГИБДД.

«Он убрал на схеме ДТП велосипед моей дочери с места происшествия, чтобы скрыть следы», — цитирует слова отца издание.

Позже представители ГИБДД сначала вызвали родителей с дочерью в офис дорожно-патрульной службы, а позже пытались взять объяснения у девочки в отсутствие отца в квартире родителей.

Стоит отметить, что информации о дорожно-траснпортном происшествии с участием замкомандира спецбатальона ДПС ГИБДД МВД по Марий Эл Дмитрия Чемиса нет в дорожной хронике регионального управления ГИБДД за 29 и 30 августа.

Напомним, ранее экс-начальника БОП МВД Татарстана задержали по делу о взятке 500 тыс. рублей.