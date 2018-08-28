Экс-начальника БОП МВД Татарстана задержали по делу о взятке 500 тысяч

Накануне в Казани был задержан 36-летний экс-начальник подразделения по борьбе с организованной преступностью Ильнар Залялов. Его подозревают в получении взятки на общую сумму 500 тыс. рублей, утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Уголовное дело о взятке возбуждено вчера в Следкоме по РТ. Однако само преступление, по данным источников, имело место еще 4 года назад.

О фабуле пока известно немного. Якобы в 2014 году некие граждане передали начальнику за незаконные действия 300 тыс. рублей, а затем и стройматериалы на 200 тыс. рублей.

В Следкоме по РТ информацию пока не комментируют.

С поста начальника БОП МВД РТ Залялова сместили еще в январе 2018 года. Он был назначен начальником Лаишевского райотдела полиции.

В МВД Татарстана сообщили — полицейским подполковник Залялов больше не является.

«Сейчас он пенсионер. В июле подал рапорт об отставке по выслуге лет», — сообщил «Реальному времени» замруководителя пресс-центра МВД по РТ Максим Костромин.

Напомним, в апреле 2018-го фигурантом дела о взятке 100 тыс. долларов стал замначальника республиканского БОП Евгений Рафиков.



