Экс-начальника БОП МВД Татарстана задержали по делу о взятке 500 тысяч
Накануне в Казани был задержан 36-летний экс-начальник подразделения по борьбе с организованной преступностью Ильнар Залялов. Его подозревают в получении взятки на общую сумму 500 тыс. рублей, утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.
Уголовное дело о взятке возбуждено вчера в Следкоме по РТ. Однако само преступление, по данным источников, имело место еще 4 года назад.
О фабуле пока известно немного. Якобы в 2014 году некие граждане передали начальнику за незаконные действия 300 тыс. рублей, а затем и стройматериалы на 200 тыс. рублей.
В Следкоме по РТ информацию пока не комментируют.
С поста начальника БОП МВД РТ Залялова сместили еще в январе 2018 года. Он был назначен начальником Лаишевского райотдела полиции.
В МВД Татарстана сообщили — полицейским подполковник Залялов больше не является.
«Сейчас он пенсионер. В июле подал рапорт об отставке по выслуге лет», — сообщил «Реальному времени» замруководителя пресс-центра МВД по РТ Максим Костромин.
Напомним, в апреле 2018-го фигурантом дела о взятке 100 тыс. долларов стал замначальника республиканского БОП Евгений Рафиков.
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