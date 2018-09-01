Семьям погибших на самарском заводе «Кузнецов» выплатят материальную помощь

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам оказать поддержку семьям двух рабочих, погибших в результате инцидента на самарском предприятии «Кузнецов».

Как пояснили в администрации правительства, Минздраву области поручено оказать необходимую помощь родственникам погибших, а министерствам промышленности и технологий и социально-демографической и семейной политики — проработать вопросы оказания материальной помощи семьям рабочих.

Напомним, взрыв произошел на территории филиала предприятия в поселке Прибрежный 31 августа около 13.00 во время очистки резервуара для хранения жидкого кислорода. Два человека погибли, двое других рабочих, которые находились в момент трагедии, отказались от медицинской помощи.

По факту гибели рабочих на машзаводе «Кузнецов» в Самаре началась проверка.