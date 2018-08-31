По факту гибели двух рабочих на машзаводе «Кузнецов» в Самаре началась проверка

Следком начал проверку по факту гибели двух рабочих на машзаводе «Кузнецов» в Самаре.

На данный момент происходит выяснение всех обстоятельств инцидента. Следственная группа уже выехала на осмотр места происшествия, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Следственного управления СКР по региону Елену Шкаеву.

По предварительным данным, взрыв произошел на территории филиала предприятия в поселке Прибрежный 31 августа около 13.00 во время очистки резервуара для хранения жидкого кислорода. Два человека погибли, двое других рабочих, которые находились в момент трагедии, отказались от медицинской помощи.

Напомним, сегодня также произошел взрыв на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области, погибли три человека.