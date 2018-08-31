При взрыве газа на авиационном предприятии в Самаре погибли 2 человека

В результате взрыва газовоздушной смеси на одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре погибли два человека.



Взрыв произошел, когда четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода.

«Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась, и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли», — передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя службы скорой помощи.

Отмечается, что два других работника предприятия от госпитализации отказались. Причины ЧП устанавливаются.

Напомним, сегодня произошел взрыв на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области, погибли три человека.