При взрыве газа на авиационном предприятии в Самаре погибли 2 человека
В результате взрыва газовоздушной смеси на одном из предприятий ПАО «Кузнецов» в Самаре погибли два человека.
Взрыв произошел, когда четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода.
«Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась, и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли», — передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя службы скорой помощи.
Отмечается, что два других работника предприятия от госпитализации отказались. Причины ЧП устанавливаются.
Напомним, сегодня произошел взрыв на оборонном заводе имени Свердлова в Нижегородской области, погибли три человека.Происшествия
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