Директор группы «Мираж» пообещал подать в суд на администрацию Оренбурга

Директор поп-группы «Мираж» Валерий Соколов пообещал подать в суд на администрацию Оренбурга. Заявление опубликовано на официальном сайте музыкального коллектива.

Причиной стало выступление группы «Мираж Джуниор» в парке 50-летия СССР на концерте «Я люблю тебя, мой Оренбург» 31 августа. По словам Соколова, он никогда не слышал про существование этих артистов.

«Никаким другим группам с идентичными названиями («Мираж», «Мираж Джуниор») и прочим производным от группы «Мираж» я такого разрешения не выдавал. Наш представитель пытался связаться с отделом культуры администрации Северного округа Оренбурга, но внятных комментариев и ответов на наши вопросы получить нам так и не удалось. Если же в нарушение законодательства песни будут исполнены, то будут нарушены права законных правообладателей», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что концерт «Мираж Джуниор» состоялся. По сообщениям пользователей в соцсетях, часть зрителей ушла с выступления, не увидев привычного состава «Миража». Директор поп-группы «Мираж» Валерий Соколов пока никак не высказался по данному поводу.

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