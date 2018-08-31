Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки «Яндекс.Видео»

Проверка Роскомнадзора показала, что нет оснований для блокировки сервиса «Яндекс.Видео». Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

«Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису „Яндекс.Видео“ в настоящий момент отсутствуют» — приводит сообщение Роскомнадзора "Интерфакс".

Вечером 30 августа получило уведомления от «Яндекса» о выполнении требований, указанных в определениях Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер по защите авторских прав на продукцию телеканалов холдинга «Газпром-медиа».

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» и обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с контентом этих каналов. В Роскомнадзоре сообщили, что могут заблокировать «Яндекс.Видео», если к вечеру 30 августа не будут выполнены соответствующие требования.