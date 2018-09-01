Экс-главу «Тимер Банка» освободят по зачету срока в СИЗО

Фото: Реальное время

Казанский суд пересчитал срок наказания и постановил освободить бывшего председателя правления «БТА-Казань» («Тимер Банк») Руслана Алимова. Как выяснило «Реальное время», на волю банкира должны отпустить уже на следующей неделе.

Напомним, Алимов был приговорен к 3 годам колонии-поселения за злоупотребление полномочиями и причинение ущерба без цели хищения. Потери в банке оценили под 2 млрд рублей. Сам банкир признавался лишь в том, что скрывал финансовые дыры в кредитном учреждении, чтобы не допустить отзыва лицензии.

В августе 2017-го райсуд впервые одобрил УДО Алимова, однако вмешалась прокуратура и на свободу он не вышел. С тех пор защитой было предпринято еще четыре попытки добиться свободы — причем, последние со ссылкой на новую норму УК РФ о зачете срока ареста.

Сколько месяцев Алимов с учетом срока в СИЗО пересидел в колонии-поселении, и сколько татарстанцев с новым законом получили вольную — в материале «Реального времени».