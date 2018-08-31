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США внесли в санкционный список НИИ молекулярной электроники

16:41, 31.08.2018
США внесли в санкционный список НИИ молекулярной электроники
Фото: mil.ru

Власти США расширили список подпадающих под американские санкции компаний и организаций, пополнив его еще одной российской организацией.

В список внесли научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ), передает ТАСС со ссылкой на уведомление профильного подразделения министерства торговли США, предназначенное для публикации.

Напомним, что 27 августа вступили в силу новые санкции США против России, введенные из-за «дела Скрипалей». По словам первого вице-премьера правительства РФ Антона Силуанова, Россия подготовила меры на случай введения санкций против госдолга.

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