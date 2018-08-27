Россия подготовила меры от санкций против госдолга

Россия подготовила пакет мер на случай введения санкций против российского госдолга со стороны США. Об этом сообщил первый вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силуанов.

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены, надеемся, этого не произойдет», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам главы Минфина, из-за санкций сейчас нельзя предугадать, в какую сторону будет двигаться курс рубля.

Напомним, что сегодня вступили в силу новые санкции США против России, введенные из-за «дела Скрипалей».