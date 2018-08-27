Вступили в силу новые санкции США против России

Санкции США против России из-за «дела Скрипалей» вступают в силу сегодня, 27 августа. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США.

Ограничительные меры предусматривают запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения и американского оружия госкомпаниям, прекращение любой помощи России по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи».

Также Москве будет отказано в «кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке».

Второй пакет санкций может быть введен в ноябре. Они могут коснуться экспорта, импорта товаров, запрета на кредиты юрлицам и понижение уровня дипотношений, передает "РИА Новости".

В начале августа Госдеп США принял решение о введении новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Президент России Владимир Путин назвал ограничительные меры контрпродуктивными и бессмысленными.