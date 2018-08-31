Предложения Путина по пенсионным изменениям финансово обеспечены — Голикова
Все предложения президента РФ Владимира Путина по пенсионным изменениям финансово обеспечены. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Я приехала к вам с совещания председателя правительства как раз, где мы обсуждали финансовое обеспечение тех решений, которые приняты президентом, и мы фактически, за исключением каких-то небольших цифр, которые связаны с уточнением прогноза социально-экономического развития, все согласовали», — цитирует Голикову «РИА Новости».
Ранее она заявила, что повышение пенсионного возраста для женщин до 60, а не 63 лет обойдется бюджету в 3,2 трлн рублей. При этом, по мнению Минфина, предложения Путина потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 млрд рублей за 6 лет.
Справка
Президент РФ Владимир Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию. По мнению Минфина, эти предложения потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 млрд рублей за 6 лет.
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