Предложения Путина по пенсионным изменениям финансово обеспечены — Голикова

Все предложения президента РФ Владимира Путина по пенсионным изменениям финансово обеспечены. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Я приехала к вам с совещания председателя правительства как раз, где мы обсуждали финансовое обеспечение тех решений, которые приняты президентом, и мы фактически, за исключением каких-то небольших цифр, которые связаны с уточнением прогноза социально-экономического развития, все согласовали», — цитирует Голикову «РИА Новости».

Ранее она заявила, что повышение пенсионного возраста для женщин до 60, а не 63 лет обойдется бюджету в 3,2 трлн рублей. При этом, по мнению Минфина, предложения Путина потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 млрд рублей за 6 лет.