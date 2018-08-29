Отказ от повышения пенсионного возраста для женщин обойдется в 3,2 трлн рублей

Повышение пенсионного возраста для женщин до 60, а не 63 лет обойдется бюджету в 3,2 трлн рублей. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1»

«Отказ от увеличения до 63 лет — и перевод в 60 лет, — это в деньгах 3,2 трлн рублей», — цитирует ее «Интерфакс».

Напомним, сегодня Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию. По мнению Минфина, эти предложения потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 млрд рублей за 6 лет.