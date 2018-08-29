Новости общества

13:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин предложил снизить стаж для досрочного выхода на пенсию на 3 года

12:27, 29.08.2018
Путин предложил снизить стаж для досрочного выхода на пенсию на 3 года
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию до 37 лет — для женщин, а для мужчин — до 42.

«Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин предложил смягчить условия пенсионной реформы — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Олегом Бачуриным, председателем правления ООО КБЭР «Банк Казани»

Сюжеты

Все сюжеты