Путин предложил снизить стаж для досрочного выхода на пенсию на 3 года

Президент России Владимир Путин предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию до 37 лет — для женщин, а для мужчин — до 42.

«Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин предложил смягчить условия пенсионной реформы — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.