Вадим Волков стал ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге
Ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге стал Вадим Волков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, он занял кресло ректора с 31 августа.
До этого Волков был проректором вуза и профессором «Института проблем правоприменения», который существует при Европейском университете.
В начале августа университет прошел проверку Рособрнадзора и 10 августа получил лицензию на образовательную деятельность.
Напомним, что проблемы у Европейского университета начались еще в 2016 году. Тогда в ходе проверки обнаружилось более сотни нарушений в работе вуза. В марте прошлого года Рособрнадзор лишил университет лицензии.ОбществоОбразование
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