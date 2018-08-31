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Вадим Волков стал ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге

11:23, 31.08.2018
Вадим Волков стал ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге
Фото: commons.wikimedia.org / TasyaPolina

Ректором Европейского университета в Санкт-Петербурге стал Вадим Волков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он занял кресло ректора с 31 августа.

До этого Волков был проректором вуза и профессором «Института проблем правоприменения», который существует при Европейском университете.

В начале августа университет прошел проверку Рособрнадзора и 10 августа получил лицензию на образовательную деятельность.

Напомним, что проблемы у Европейского университета начались еще в 2016 году. Тогда в ходе проверки обнаружилось более сотни нарушений в работе вуза. В марте прошлого года Рособрнадзор лишил университет лицензии.

ОбществоОбразование
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