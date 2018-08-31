Прибыль российских нефтяных компаний выросла в несколько раз из-за дешевого рубля и дорогой нефти

Подешевевший с начала 2018 года на 10% рубль и подорожавшая на это же значение нефть позволили российским нефтяным компаниям увеличить прибыль в несколько раз. Об этом говорится в их отчетности.

К примеру, чистая прибыль «Роснефти» за II квартал этого года в сравнении с I кварталом выросла в 2 раза, «Газпром нефти» – почти на 40%, «Лукойла» и «Татнефти» — на 50%, пишут «Ведомости».

Сложившаяся ситуация позволит российским компаниям увеличить дивиденды и инвестиции, а также снизить долговые обязательства.

Ранее сообщалось, что акции «Татнефти» обновили исторический максимум, превысив 770 рублей. Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии 2018 года составила 105,1 млрд рублей.